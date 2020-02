Calcio femminile, Serie A 2020: Juventus-Inter, sfida di cartello del 15° turno, Fiorentina e Milan cercano i tre punti

Dopo la pausa della Coppa Italia, torna il campionato di Serie A 2019-2020 di calcio femminile. In questo weekend assisteremo al 15° turno e le partite da seguire con una certa attenzione non mancheranno.

Partiamo dal posticipo domenicale delle 12.30 tra Juventus e Inter. Il derby d’Italia versione femminile sarà la partita di cartello di questa giornata e le bianconere, dopo il pareggio contro il Florentia San Gimignano, hanno voglia di riprendere la propria marcia e far valere il loro status di leader della graduatoria. Dal canto suo, la Beneamata cercherà di mettere sul campo grinta e determinazione per contrastare il più alto tasso tecnico delle bianconere. Ad augurarsi che le nerazzurre possano giocare un brutto scherzo alla Vecchia Signora sono la Fiorentina e il Milan, entrambe a -6 in classifica. Le gigliate affronteranno al “Gino Bozzi” di Firenze (sabato 15 febbraio alle ore 14.30) il Sassuolo e non sarà un match facile per la compagine di Antonio Cincotta. Le neroverdi sono da prendere con le molle e guidata dalla vena realizzativa di Daniela Sabatino (12 gol) non regaleranno nulla. Sul versante fiorentino, Tatian Bonetti (12 gol) non sarà da meno e cercherà di trascinare le proprie compagne.

La formazione di Maurizio Ganz, invece, andrà sul campo del Tavagnacco (sabato 15 febbraio alle ore 12.00), bisognoso di punti vista la penultima posizione in classifica generale. Valentina Giacinti e socie non potranno concedersi distrazioni e dovranno puntare al bersaglio grosso per tenere il passo delle migliori. Per quanto concerne la Roma, le giallorosse di Betty Bavagnoli se la vedranno al “Tre Fontane” contro l’Hellas Verona (sabato 15 febbraio alle ore 14.30) e vorranno far valere le loro qualità tra le mura amiche, mentre a completare questo turno (sabato 15 febbraio alle ore 14.30) saranno le sfide tra Pink Bari e Florentia San Gimignano e tra Orobica ed Empoli Ladies.

Foto: Franco Debernardi / LPS