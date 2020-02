Brindisi-Saragozza in tv, Champions League basket 2020: orario, programma e streaming

Scende in campo domani alle 20.00, tra le mura amiche del PalaPentassuglia, l’Happy Casa Brindisi, impegnata in un match di Basketball Champions League contro gli spagnoli del Saragozza. I pugliesi non hanno ormai più nulla da chiedere alla competizione continentale targata FIBA, dato che dopo la sconfitta di settimana scorsa in Ungheria contro lo Szombathely sono stati virtualmente eliminati dalla manifestazione.

Ad ogni modo, Saragozza, oltretutto, è un avversario davvero tosto. Gli aragonesi sono reduci da sei successi consecutivi, tra campionato e coppa europea, e guidano il gruppo D di Basketball Champions League con 9 vittorie e 4 sconfitte. Brindisi è comunque una squadra veramente ostica quando gioca di fronte al pubblico amico, ma la differenza a livello di motivazioni potrebbe farsi sentire.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Il collegamento è in programma qualche minuto prima della palla a due.

IL PROGRAMMA DI BRINDISI-SARAGOZZA

Orario: 20.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Credit: Ciamillo