Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: calendario seconda settimana. Programma, orari e tv

Ai Mondiali 2020 di biathlon si è appena conclusa una prima settimana trionfale per i nostri colori, con un bronzo arrivato nella staffetta mista e l’apoteosi dell’oro di Dorothea Wierer nell’inseguimento femminile di ieri. La storica località di Anterselva vede oggi il primo dei due giorni di pausa dalle competizioni, che permetterà agli atleti di tirare il fiato e prepararsi al meglio in vista della seconda parte del programma che resta ancora decisamente cospicua.

Le azzurre Wierer e Lisa Vittozzi avranno a disposizione ancora l’individuale e la mass start conclusiva per aumentare il bottino delle medaglie, e la staffetta – con Federica Sanfilippo e un quarto componente non ancora scelto – con bravura e fortuna potrebbe regalare qualche soddisfazione inattesa. Gli uomini di punta Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno invece a riscattarsi dopo le sprint – inseguimento non esaltanti e continueranno a giocare il ruolo di mine vaganti in questo contesto, al fianco di Thomas Bormolini e Daniele Cappellari.

Nelle giornate di martedì e mercoledì sono in programma le due individuali, con la femminile a precedere quella maschile, poi giovedì toccherà alla single mixed dove gli azzurri partono da vice campioni iridati e infine, dopo il secondo giorno di pausa (venerdì) sabato e domenica toccherà a staffette e partenze in linea.

I Mondiali di biathlon di Anterselva, oltre che come di consueto su Eurosport, saranno trasmessi eccezionalmente in diretta tv anche in chiaro su RaiSport. Per seguire gli eventi in streaming da pc, smarthpone e tablet si potrà usare le varie piattaforme in abbonamento Sky Go (solo Eurosport 1) ed Eurosoport Player, oltre che gratuitamente nella sezione Live Broadcasting del sito ufficiale biathlonworld.com, con commento in inglese.

OA Sport , come sempre, vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

CALENDARIO SECONDA SETTIMANA MONDIALI BIATHLON ANTERSELVA 2020

18 febbraio 2020 14:15 15 km Individuale femminile

19 febbraio 2020 14:15 20 km Individuale maschile

20 febbraio 2020 15:15 Staffetta singola mista (W+M)

22 febbraio 2020 11:45 4×6 km Staffetta femminile

22 febbraio 2020 14:45 4×7.5 km Staffetta maschile

23 febbraio 2020 12:30 12.5 km Mass Start femminile

23 febbraio 2020 15:00 15 km Mass Start maschile

Diretta tv su RaiSport, Eurosport 1 e 2

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

