Basket, Coppa Intercontinentale 2020: Virtus Bologna sconfitta in finale da Tenerife

L’Iberostar Tenerife vince la Coppa Intercontinentale 2020, superando in finale la Virtus Bologna per 80-72. Svanisce il sogno di vittoria della squadra di Djordjevic, a cui non sono bastati i 15 punti di Milos Teodosic. Grande prestazione in casa Tenerife per Marcelinho Huertas e Giorgi Shermadini, che ne hanno messi a referto rispettivamente 23 e 18.

Ottimo inizio della Virtus, che allunga sul 7-0 con la tripla dall’angolo di Ricci. Nel Tenerife si accende Shermadini e gli spagnoli pareggiano (11-11). Il finale di quarto premia i padroni di casa che chiudono un parziale di 9-0 e alla prima sirena sono avanti 16-11. Dopo un avvio equilibrato, il Tenerife allunga sul +10 con la tripla di Salin (27-17). La Virtus fatica a ricucire e sulla sirena del secondo quarto arriva il canestro di Shermadini che vale il 42-32 con cui si va negli spogliatoi.

Il copione della partita non cambia anche al rientro in campo. La Virtus continua a faticare e White firma anche il +15 (57-42). Tenerife continua a comandare e alla terza sirena è avanti 67-54. È tutta un’altra Virtus nell’ultimo quarto e la squadra di Djordjevic arriva addirittura sul – 3 con le triple di Ricci e Marble (67-70). La Virtus, però, sbatte sulla difesa e il Tenerife allunga nuovamente sul +9 con Shermadini e Huertas. Bologna non ha più la forza di reagire e parte la festa del Tenerife.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Loading...

Loading...

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo