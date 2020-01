Vuelta a San Juan 2020, Peter Sagan al debutto stagionale. Parte la rincorsa alla Milano-Sanremo

Tra i tanti corridori di spicco che inizieranno la stagione domani, nella prima frazione della Vuelta a San Juan, c’è il tre volte campione del Mondo Peter Sagan. Lo slovacco, il quale sovente in passato aveva partecipato anche alla Vuelta a San Luis, tornerà in Argentina per il secondo anno consecutivo dopo che nel 2019 prese il via al San Juan ottenendo come miglior piazzamento un secondo posto nella frazione di Villa San Augustin, ove fu battuto allo sprint dal solo Fernando Gaviria.

Rispetto alla stagione passata, però, la grande differenza è che Sagan non parteciperà alla gara argentina con il Tour Down Under nelle gambe. Nel 2019, infatti, l’asso slovacco si presentò al via di ambedue le gare più prestigiose che si svolgono a gennaio, le quali, al tempo, erano separate da una settimana l’una dall’altra, mentre quest’anno il San Juan inizia a poche ore dalla fine della corsa a tappe australiana rendendo, così, di fatto impossibile prendere parte a entrambe.

Un inizio più leggero per evitare di arrivare con le gambe pesanti nelle occasioni più importanti. Sagan, infatti, ha diversi obiettivi tra primavera ed estate, tra i quali c’è anche la Milano-Sanremo, la prima grande classica della stagione che lo slovacco insegue da quasi dieci anni, ma che, al momento, non è mai riuscito a vincere. Bruciano ancora le varie occasioni ghiotte sprecate come il 2013, quando Peter fu superato in volata, in una giornata da tregenda, dalla meteora Gerald Ciolek, o il 2017, quando fu Michal Kwiatkowski a mettere la sua ruota davanti a quella del tre volte iridato.

Ma, soprattutto, lo slovacco non ha dimenticato la Sanremo dell’anno scorso, ove era il più veloce nel gruppo di testa, ma fu incapace financo di agguantare il terzo posto. La primavera del 2019 è stata un continuo vedere la luce spegnersi sul più bello per Peter e il portacolori della Bora, che festeggerà i suoi 30 anni proprio domani, non può permettersi di sprecare un’altra stagione. Per questo motivo è importante già l’appuntamento con il Tour de San Juan, nel quale Peter cercherà non solo la forma, ma anche la fiducia per affrontare nel modo giusto le corse successive.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse