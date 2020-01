Tennis, Brayden Schnur attacca Federer e Nadal: “Sono egoisti, dovrebbero fare di più per le condizioni di Melbourne”

La scelta di giocare gli Australian Open nonostante le difficili condizioni legate alla qualità dell’aria ha suscitato molte polemiche. Alcuni giocatori hanno deciso di dare forfait per non rischiare di soffrire troppo nel corso della competizione. Sulla questione è intervenuto il tennista canadese Brayden Schnur che ha attaccato duramente i colleghi per la scelta di voler giocare a tutti i costi. Il numero 103 del mondo ha primo mosso le sue critiche agli organizzatori: “Le condizioni sono terribili, senti una forte secchezza in gola, è come fumare una sigaretta. Non è normale giocare così, i colleghi che soffrono di asma o problemi respiratori non possono farcela“.

A seguire Schnur ha attaccato due campioni e simboli di questo sport ovvero Rafael Nadal e Roger Federer. Secondo il canadese sarebbe dovuti essere loro a fare di più per i colleghi e per gli Australian Open: “Le critiche alle condizioni di Melbourne devono arrivare anche dai migliori perché possano avere la massima risonanza ed essere efficaci. Roger e Rafa sono un po’ egoisti nel pensare a se stessi e alle loro carriere. Poiché sono vicini alla fine delle loro vite sportive, tutto ciò a cui pensano è la loro eredità sportiva, e non stanno facendo abbastanza per il tennis in generale, nel cercare di fare ciò che è buono per tutti. Questi ragazzi sono delle leggende, i migliori, ma credo che debbano intensificare il loro impegno”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS