Speed skating, Motonaga Arito vince la mass start maschile, fuori in semifinale Nicky Rosanelli

Ultima giornata di gare per il programma dello speed skating alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: nella mass start maschile l’unico azzurrino in gara, Nicky Rosanelli, viene eliminato in semifinale. Oro al nipponico Motonaga Arito, argento al colombiano Diego Amaya Martinez, bronzo al russo Pavel Taran.

Tra i sedici finalisti non vi erano azzurrini: l’unico rappresentante in casa Italia era Nicky Rosanelli, che ha chiuso tredicesimo nella seconda semifinale, su sedici concorrenti, ed è stato eliminato (pass per l’ultimo atto riservato ai migliori otto).

Foto: sito ufficiale Winter YOG Losanna 2020