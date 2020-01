Snowboardcross, Coppa del Mondo Big White 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Torna questo fine settimana la Coppa del Mondo di snowboardcross che si svolgerà in quel di Big White, Canada. Al sabato si terranno le gare individuali maschili e femminili, mentre alla domenica sarà la volta della staffetta mista a squadre. Le competizioni inizieranno alle 21.00 ora italiana. Ricordiamo, inoltre, che lo snowboardcross è praticamente fermo da un mese, quando a Cervinia l’Italia servì la doppietta con Michela Moioli che vinse tra le donne e Lorenzo Sommariva che si impose tra gli uomini davanti, peraltro, all’altro azzurro Emanuel Perathoner.

Attualmente, inoltre, i due alfieri del Bel Paese occupano anche il primo posto nella classifica di Coppa del Mondo. E se Sommariva ha solo 40 punti di vantaggio sull’austriaco Alessandro Haemmerle, Moioli può vantare ben 440 punti di margine sulla ceca Eva Samkova.

Le gare individuali verranno trasmesse solamente il streaming sulla piattaforma Eurosport Player. La staffetta mista, invece, sarà visibile anche in diretta TV su Eurosport 2. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi modo di non perdervi nulla di ciò che accade in pista.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI BIG WHITE DI COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARDCROSS

Data: gare individuali 25/01/2020 staffetta mista 26/01/2020

Diretta TV staffetta: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Pentaphoto