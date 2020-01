Slittino naturale, Coppa del Mondo Deutschnofen 2020: l’Italia vince la prova a squadre, Pigneter e Gruber a podio nel singolo

Ancora ottimi risultati nella seconda ed ultima giornata della tappa di Deutschnofen (Italia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino naturale 2019-2020. L’Italia ha vinto la gara nella prova a squadre, quindi ha piazzato due atleti sul podio nella prova individuale. Nel singolo maschile infatti il successo è andato all’austriaco Thomas Kammerlander con il tempo di 1:49.49 (54.76 e 54.73) precedendo gli azzurri Patrick Pigneter di 14 centesimi e Alex Gruber di 24. Quarta posizione per il russo Grigory Bukin a 28 centesimi, quinta e sesta per gli austriaci Michael Scheikl e Florian Clatzl staccati, rispettivamente, di 73 centesimi e 1.23, quindi settimo il nostro Florian Clara a 1.34, ottavo il russo Aleksandr Egorov a 1.42, nono l’austriaco Christian Schopf a 1.74, quindi completa la top ten il nostro Matthias Lambacher a 2.37.

CLASSIFICA CDM SLITTINO NATURALE SINGOLO MASCHILE

1 GRUBER Alex ITA 60 100 60 100 – – 320 320

2 SCHEIKL Michael AUT 100 60 85 70 – – 315 315

2 KAMMERLANDER Thomas AUT 70 85 100 60 – – 315 315

4 PIGNETER Patrick ITA 85 70 70 85 – – 310 310

5 BUKIN Grigory RUS 39 55 55 46 – – 195 195

6 CLARA Florian ITA 36 42 46 55 – – 179 179

7 EGOROV Aleksandr RUS 50 36 42 36 – – 164 164

8 GLATZL Florian AUT 55 50 50 – – – 155 155

9 SCHOPF Christian AUT 46 13 39 50 – – 148 148

10 KOVSHIK Stanislav RUS 42 30 34 34 – – 140 140

11 SCHILLER Oliver GER 32 32 30 28 – – 122 122

12 FEDERER Stefan ITA 16 46 36 14 – – 112 112

Nella prova a squadre splendido successo dell’Italia con Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter in 1:54.18 (57.44 e 56.74) davanti alla Russia di Ekaterina Lavrenteva e Grigory Bukin in 1;54.79, mentre è terza l’Austria in 1:54.89 con Tina Unterberger e Thomas Kammerlander. Quarta la Germania in 1:58.58, quinta la Polonia in 2:02.20, sesta l’Argentina in 2:07.26, settima la Turchia in 2;08.33.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIL