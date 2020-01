Rugby femminile, Serie A 2019-2020: i risultati della decima giornata. Ampie vittorie per Valsugana, Villorba e Colorno

Va in archivio la decima giornata della Serie A di rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, larghe vittorie per le prime tre della classe, Valsugana, Villorba e Colorno. Nel Girone 2 bene il Monza, corsaro a Milano, i vetta con una gara in meno, continuano a braccetto nel Girone 4 Donne Etrusche e Belve Neroverdi. Nel Girone 3, dove si è disputata la settima tornata, continua la fuga del Rugby Riviera.

I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti:

Girone 1

Valsugana Rugby Padova-CUS Ferrara Rugby 108-0

HBS Colorno-Unione R. Capitolina 50-6

Red Panthers TV-Arredissima Villorba Rugby 0-53

Riposa: Itinera CUS Torino

Classifica

1 Valsugana Rugby Padova 40*

2 Arredissima Villorba Rugby 40

3 HBS Colorno 32

4 Unione R. Capitolina 13*

5 Itinera CUS Torino 13*

4 Red Panthers TV 11

7 CUS Ferrara Rugby 1

* = una gara in meno

Loading...

Loading...

Girone 2

Chicken CUS Pavia-Le Mastine R. Parabiago 22-5

Cus Milano Rugby ASD-Rugby Monza 1949 5-13

Lions Tortona Rugby-CUS Genova 0-22

Riposa: Biella Rugby Club

Classifica

1 Rugby Monza 1949 36*

2 Chicken CUS Pavia 35

3 Cus Milano Rugby ASD (-4) 25

4 Le Mastine R. Parabiago 20

5 CUS Genova 15*

6 Lions Tortona Rugby 9

7 Biella Rugby Club 0*

* = una gara in meno

Girone 3 (settima giornata)

Kawasaki Robot Calvisano-Verona Rugby 7-27

Romagna RFC-Rugby Riviera 1975 5-47

Riposa: Fifteen Wilds All Bluff R. Mutina

Rugby Stanghella escluso dal campionato

Classifica

1 Rugby Riviera 1975 (-4) 24

2 Verona Rugby (-4) 16*

3 Kawasaki Robot Calvisano 11

4 Romagna RFC 6

5 Fifteen Wilds All Bluff R. Mutina 2*

* = una gara in meno

Rugby Stanghella escluso dal campionato

Girone 4

Donne Etrusche Rugby-CUS Pisa 36-0

I Puma Bisenzio Rugby-Montevirginio Mini Rugby 17-0

Rugby Belve Neroverdi-Amatori Rugby Torre del Greco 46-7

Riposa: Rugby Frascati Union

Classifica

1 Rugby Belve Neroverdi 40

2 Donne Etrusche Rugby (-4) 40

3 Montevirginio Mini Rugby (-4) 18

4 I Puma Bisenzio Rugby (-4) 16*

5 Amatori Rugby Torre del Greco 10*

6 Rugby Frascati Union (-4) 5*

7 CUS Pisa (-4) 2

* = una gara in meno

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo