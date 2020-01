Orari partite Serie A calcio oggi (19 gennaio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky

Oggi 19 gennaio sono sei i match in programma per la ventesima giornata di questa Serie A. Dopo la grande vittoria della Lazio per 5-1 e le emozioni del posticipo Napoli-Fiorentina, in campo le altre due squadre fino ad ora appolaiate in testa alla classifica. Ad aprire la domenica sarà il “lunch match” tra Milan e Udinese, con i rossoneri che andranno a caccia della terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia.

Nel blocco delle 15 impegnata l’Inter sul campo del Lecce con l’imperativo dei tre punti, a completare gli interessanti scontri tra le rivelazioni Bologna e Verona e il match tra due squadre in piena crisi come Brescia e Cagliari. In attesa del posticipo delle 20:45, alle 18:00, la Roma priva della sua stella Nicolò Zaniolo volerà a Marassi nel mai banale match con un Genoa che ancora deve trovare la propria identità. A chiudere il programma giornaliero sarà invece la capolista Juventus che ospiterà il Parma in una gara che lo scorso anno ha creato più di qualche grattacapo ai ragazzi bianconeri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario degli incontri di oggi della ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Le sfide verranno trasmesse in diretta su Sky o DAZN come riportato di seguito, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dei match più importanti.

PROGRAMMA, ORARI E TV SERIE A CALCIO 19 GENNAIO 2020

DOMENICA 19 GENNAIO

ore 12:30 Milan-Udinese (diretta su DAZN)

ore 15:00 Brescia-Cagliari (diretta su Sky Sport Serie A)

ore 15:00 Bologna-Verona (diretta su DAZN)

ore 15.00 Lecce-Inter (diretta su Sky Sport Serie A)

ore 18.00 Genoa-Roma (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Juventus-Parma (diretta su Sky Sport Serie A)

Foto: Lapresse