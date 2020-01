MotoGP, Test Shakedown Sepang 2020: cosa sono e chi partecipa. C’è Alex Marquez, assente Valentino Rossi

Siamo ormai ai nastri di partenza della stagione 2020 della MotoGP. Dal 2 al 4 febbraio, infatti, a Sepang (Malesia) sarà di scena lo shakedown che precederà i test ufficiali. In questi tre giorni vedremo all’opera anche i rookie e lo spagnolo Alex Marquez che ha già assicurato la sua presenza nel team Repsol Honda. A questo primo appuntamento con i test parteciperanno anche i piloti ufficiali dei due team che usufruiscono delle concessioni, ovvero Aprilia e KTM, oltre ai collaudatori dei sei costruttori.

Per la KTM dovremmo vedremo impegnati il sudafricano Brad Binder e lo spagnolo Iker Lecuona, mentre in Honda Alex Marquez girerà con il tedesco Stefan Bradl. Mancherà ovviamente, Marc Marquez. Il campione del mondo tornerà solamente per i test ufficiali, dopo l’intervento alla spalla subito. Vedremo al via anche lo spagnolo Pol Espargaró nel team Red Bull KTM, mentre non mancherà Dani Pedrosa.

In casa Yamaha, ovviamente, niente piloti titolari. Ci sarà il nipponico Katsuyuki Nakasuga, mentre la Suzuki proseguirà il lavoro con il francese Sylvain Guintoli, In casa Ducati sarà di scena il collaudatore Michele Pirro, mentre in Aprilia vedremo chi sostituirà Andrea Iannone, fermo per le note questioni di doping. CI saranno infine lo spagnolo Aleix Espargarò ed il britannico Bradley Smith.

IN TV – I test shakedown 2020 della MotoGP non avranno né copertura televisiva né streaming.

PROGRAMMA TEST MOTOGP 2020

Da domenica 2 a martedì 4 febbraio

Test shakedown MotoGP a Sepang

