LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana a caccia del trono continentale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Europei 2020 di short track a Debrecen (Ungheria). Sull’anello di ghiaccio magiaro si assegneranno gli i titoli dei 1000 metri maschili e femminili, delle staffette e chiaramente dell’overall.

Luci ed ombre nel day-2 per l’Italia. Sul versante femminile sono arrivate due medaglie d’argento: Arianna Fontana è giunta seconda nei 1500 metri, mentre Martina Valcepina ha conquistato la piazza d’onore nei 500 metri. Entrambe le specialità sono state monopolizzate dall’olandese Suzanne Schulting che ha messo una serie ipoteca sulla vittoria della classifica generale. Fontana infatti, per la squalifica maturata nelle semifinali dei 500 metri, non ha incamerato punti e questo ha consentito alla rappresentante dei Paesi Bassi di accumulare un margine praticamente incolmabile. Ecco che per il Bel Paese l’obiettivo vero sarà quello di ben figurare nelle prove singole e tentare l’assalto al podio.

In questo senso, hanno colpito favorevolmente le due staffette, che in maniera convincente hanno centrato il pass per i due atti conclusivi. Olanda, Russia e Ungheria saranno le rivali e in particolare la formazione tulipana sarà quella da osservare con particolare attenzione per quanto si è detto. Tuttavia, gli azzurri non staranno guardare, avendo in mente di concludere la rassegna continentale nel migliore dei modi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata degli Europei 2020 di short track a Debrecen (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!

