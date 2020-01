Hockey pista, Forte viene bloccato dal Sarzana. Classifica spaccata in due

La diciottesima giornata del Campionato Italiano di hockey pista 2019/2020, fatta eccezione per il posticipo di mercoledì prossimo di fra Lodi e Trissino, va agli archivi. Un turno che sulla carta poteva sembrare interlocutorio ha invece regalato un bel carico di sorprese: il Forte dei Marmi – capoclassifica – è stato fermato sul 2-2 dal Sarzana, mentre il Follonica è riuscito a spuntarla 4-3 sul Monza.

Il resto delle partite in programma ha invece riservato la netta vittoria del Breganze ai danni del CGC Viareggio, per 4-0, e i successi ricchi di gol ed emozioni dello Scandiano sul Montebello (7-5) e del Correggio (2-3) sulla pista del Sandrigo, senza dimenticare il netto 6-0 del Breganze sul Bassano.

Squadra Punti GDS Impianti Forte dei Marmi 40 Amatori Wasken Lodi* 37 Lanaro Breganze 33 Hockey Valdagno 1938 33 GSH Trissino* 32 CGC Viareggio 29 Ubroker Scandiano 29 Carispezia Sarzana 24 Impredil Follonica 24 BDL Correggio 17 TeamServiceCar Monza 16 Stema Bassano Hockey 15 Sandrigo Hockey 11 Montebello Hockey 11

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 18:00 – Capannino di Follonica (GR)

IMPREDIL FOLLONICA – TEAMSERVICECAR MONZA = 4-3 (1-1, 3-2)

Impredil: Menichetti, Banini D, Pagnini F (C), Pagnini M, Cancela – Rodriguez, Paghi, Banini F, Cabella, Irace – All. Mariotti E

TeamServiceCar: Zampoli, Zucchetti, Martinez J (C), Galimberti, Franci – Olle, Nadini, Lazzarotto, Schena, Uboldi – All. Colamaria

Marcatori: 1t: 17’18” Zucchetti (rig) (M), 24’09” Banini F (rig.) (F) – 2t: 3’35” Banini F (F), 18’18” Cancela (tir.dir.) (F), 21’07” Zucchetti (M), 21’21” Banini F (rig) (F), 21’21” Zucchetti (M)

Espulsi: 1t: 24’37” Cancela (2′) (F) – 2t: 3’35” Zampoli (2′) (M), 18’18” Galimberti (2′) (M)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)

VALDAGNO HOCKEY 1938 – CGC VIAREGGIO = 4-0 (2-0, 2-0)

Valdagno: Sgaria B, Pallares, Torner, Centeno, Gimenez – De Oro, Cocco (C), Brendolin, Burtini, Fongaro F – All. Oviedo

Viareggio: Barozzi (C), Cinquini, Selva, D’Anna, Rosi – Muglia, Lombardi, Puccinelli, Cardella, Torre – All. Marabotti

Marcatori: 1t: 5’32” Gimenez (Val), 9’52” De Oro (Val) – 2t: 20’44” Gimenez (tir.dir.) (Val), 23’24” Torner (Val)

Espulsi: 2t: 20’44” Muglia (2′) (Via), 21’30” Selva (2′) (Via)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

LANARO BREGANZE – STEMA BASSANO 1954 = 6-0 (2-0, 4-0)

Lanaro: Veludo, Amato, Mitjans, Teixido (C), Scuccato – Retis, Dalla Valle, Borgo, Costenaro, Zanfi – All. Mir

Stema: Pertegato, Piroli, Candanedo, Crespo (C), Milani – Llisa, Pilati, Baggio, Poli, Merlo – All. Marozin

Marcatori: 1t: 2’33” Teixido (Bre), 8’39” Scuccato (Bre) – 2t: 1’26” Mitjans (Bre), 14’49” Retis (Bre), 16’15” Amato (rig) (Bre), 23’06” Scuccato (Bre)

Espulsi: nessuno

Arbitri: Carlo Iuorio e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 20:45 – PalaRegnani di Scandiano (RE)

UBROKER SCANDIANO – MONTEBELLO HOCKEY = 7-5 (4-1, 3-4)

uBroker: Verona, Coy, Ballestero, Gelmà, Tataranni – Festa, Franchi (C), Busani, Barbieri N, Vecchi – All. Crudeli

Montebello: Nicoletti, Bertinato, Ghirardello, Galbas, Fariza – Gomez, Peripolli (C), Canesso, Bolla, Lorenzato – All. De Gerone

Marcatori: 1t: 4’57” Gelmà (S), 9’01” Coy (S), 11’02” Festa (S), 20’31” Peripolli (M), 21’21” Ballestero (S) – 2t: 3’58” Fariza (M), 6’14” Tataranni (rig) (S), 8’23” Ballestero (S), 8’41” Galbas (M), 9’06” Coy (S), 21’10” Fariza (inf.num.) (M), 22’51” Peripolli (tir.dir) (M)

Espulsi: 2t: 20’57” Galbas (2′) (M), 20’57” allenatore (2′) (M)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – BDL CORREGGIO = 2-3 (0-1, 2-2)

Telea Medical: Dal Monte, Nicoletti, Vazquez, Pozzato, Cacau – Poletto (C), Campagnolo, Chemello, Menin, Gasparotto – All. Vanzo

BDL: Campor, Zucchiatti (C), Barberi N, Posito, Bertolucci – Ceschin, Maniero, Gavioli G, Ehimi, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 18’06” Gavioli G (C) – 2t: 3’35” Vazquez (S), 10’20” Cacau (S), 19’27” Gavioli G (C), 20’37” Zucchiatti (C)

Espulsi: 2t: 12’35” Vazquez (2′) (S)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giorgio Fontana di Milano

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 21:00 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 2-2 (1-1, 1-1)

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Burgaya, Casas, Ambrosio – Maremmani, Mattugini, Giovannetti, Gallotta, Bertozzi – All. Bresciani

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Moyano, Rossi – Garcia J, Perroni, Petrocchi, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 11’54” Burgaya (sup.num.) (F), 24’21” Rossi (S) – 2t: 2’19” Ambrosio (F), 21’42” Moyano (S)

Espulsi: 1t: 10’20” Rossi (2′) (S)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Foto: Gabriele Baldi