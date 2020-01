Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo di ciclocross 2019-2020 è ormai giunta al capitolo decisivo. Domenica 26 gennaio, infatti, si terrà l’ultima tappa della Challenge targata UCI in quel di Hoogerheide, nei Paesi Bassi. Saranno presenti anche Mathieu van der Poel e Wout Van Aert, i quali si presentano al via per rifinire la condizione in vista dei Mondiali, ma, ovviamente, anche per vincere, il primo in particolar modo dato che questa è la gara dedicata a suo padre Adrie.

La situazione, per quanto concerne gli uomini Elite, è ormai delineata, con Toon Aerts che salvo infortuni non dovrebbe avere problemi a conquistare il successo, dato che ha oltre 40 punti di vantaggio su Eli Iserbyt. Diverso, invece, il discorso in campo femminile dove la leader Ceylin del Carmen Alvarado ha appena 5 punti di margine su Annemarie Worst.

Saranno quattro le gare che si svolgeranno domenica: si parte alle 10.00 con gli uomini juniores, alle 11.30 sarà la volta degli uomini U23, alle 13.30 toccherà alle donne (junior, U23 ed Elite gareggiano tutte insieme) mentre alle 15.00 ci sarà il gran finale con gli uomini Elite. Sarà possibile seguire le gare di donne e uomini Elite in diretta streaming su Rai Sport Web ed Eurosport Player.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI HOOGERHEIDE DI COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS

Data: 26/01/2020

Orari: 10.00 uomini juniores, 11.30 uomini U23, 13.30 donne, 15.00 uomini Elite

Diretta streaming prove donne e uomini Elite: Eurosport Player e Rai Sport Web

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter UCi Cyclocross