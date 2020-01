Australian Open 2020, tutti i risultati di giovedì 23 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

Australian Open 2020, tutti i risultati del 23 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

ROD LAVER ARENA

Muguruza vs Tomljanovic 6-3 3-6 6-3

Siegemund vs Pliskova 3-6 3-6

Gerasimov vs Zverev

Dart vs Halep

Nadal vs Delbonis

MARGARET COURT ARENA

Bencic vs Ostapenko 7-5 7-5

Medvedev vs Martinez 7-5 6-1 6-3

Hon vs Kerber 3-6 2-6

Seppi vs Wawrinka

Svitolina vs Davis

MELBOURNE ARENA

Vekic vs Cornet 6-4 6-2

Bolt vs Thiem

Kyrgios vs Simon

1573 ARENA

Bellis vs Muchova 6-4 6-4

Monfils vs Karlovic

Fritz vs Anderson

Loading...

Loading...

COURT 3

Diyas vs Blinkova 4-6 6-3 6-4

Munar vs Popyrin

Ymer vs Khachanov

COURT 7

Sorribes Tormo vs Kontaveit

Gojowczyk vs Carreno Busta

COURT 8

Rodionova vs Bertens

Goffin vs Hernert

COURT 12

Pavlyuchenkova vs Townsend

COURT 13

Basilashvili vs Verdasco

COURT 14

Swiatek vs Suarez Navarro

COURT 15

Collins vs Putintseva

COURT 19

Bedene vs Gulbis 5-7 3-6 2-6

Sugita vs Rublev

Kuznetsova vs Giorgi

COURT 22

Mertens vs Watson

Isner vs Tabilo

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse