Australian Open 2020: pagelle 25 gennaio. Camila Giorgi, il cuore non basta. Rafael Nadal schiacciasassi

Va in archivio la sesta giornata degli Australian Open di tennis, che ha visto disputarsi gli ultimi sedici incontri del terzo turno, con entrambi i tabelloni di singolare allineati agli ottavi di finale. Oggi è stata protagonista ache l’azzurra Camila Giorgi, eliminata dalla tedesca Angelique Kerber. Andiamo a scoprire le pagelle odierne.

PAGELLE AUSTRALIAN OPEN 2020 DEL 25 GENNAIO

Camila GIorgi, 7: il cuore oggi non basta alla marchigiana, capace di portare al terzo set la tedesca Angelique Kerber (voto 7.5), che deve faticare tantissimo per staccare il pass per gli ottavi. L’azzurra però in questo torneo finalmente pare essersi ritrovata, dopo una stagione travagliata che l’ha fatta scivolare ai limiti della top 100 mondiale.

Anastasia Pavlyuchenkova, 8: firma la grande impresa di giornata nel tabellone femminile, andando ad eliminare, al termine di due tie break condotti magistralmente, la numero 2 del seeding, la boema Karolina Pliskova (voto 5.5). Lunedì altro esame probante con la teutonica Angelique Kerber.

Nick Kyrgios, 9: la copertina di giornata è tutta sua, dopo la battaglia sportiva risolta rimontando dal 7-8 nel tie break del quinto set contro il russo Karen Khachanov (voto 8). Genio e sregolatezza, ora dovrà recuperare in fretta le tante energie spese oggi, perché lunedì lo attende lo spagnolo Rafael Nadal.

Loading...

Loading...

Rafael Nadal, 9: in uno Slam in cui forse gli occhi sono maggiormente per Novak Djokovic e Roger Federer,ecco che l’iberico sta avanzando in perfetto stile schiacciasassi, asfaltando anche oggi il malcapitato connazionale Pablo Carreno Busta (voto 4). Occhio però all’imprevedibile Kyrgios al prossimo turno.

Daniil Medvedev ed Alexander Zverev, 8 ad entrambi: anche loro stanno avanzando molto bene nel torneo, crescendo di partita in partita, ed oggi si rendono protagonisti di due incontri molto simili per svolgimento ed esito, rispettivamente contro l’australiano Alexey Popyrin e lo spagnolo Fernando Verdasco (voto 4.5 per entrambi), sconfitti in tre partite abbastanza rapide.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse