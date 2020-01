Australian Open 2020, Garbine Muguruza: “Non pensavo al punteggio quando ero sotto”

La spagnola Garbine Muguruza è in finale agli Australian Open di tennis, dove ha ottenuto il pass per l’atto conclusivo del torneo di singolare femminile sconfiggendo la romena Simona Halep, quarta testa di serie del tabellone, per 7-6 (8) 7-5. A fine gara queste sono state le dichiarazioni a caldo dell’iberica, raccolte da Ubitennis.com.

Così la finalista del primo Slam stagionale a fine match: “Ho giocato giorno per giorno, è fantastico essere in finale, ho ancora un match sabato. Non pensavo alla situazione quando ero sotto, sapevo che affrontando Simona Halep dovevo giocarmela punto per punto. Certo è stato difficile con le condizioni, ma ci alleniamo per questo“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com