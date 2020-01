Australian Open 2020, analisi sorteggio degli italiani. Jannik Sinner vuole Shapovalov, il cammino di Berrettini e Fognini irto di insidie

Il sorteggio degli Australian Open 2020 non ha aiutato molto i tennisti italiani. Il cammino di Matteo Berrettini e Fabio Fognini è ricco di insidie già dai primi turni e per quasi tutti gli altri azzurri già il primo turno potrebbe essere fatale. Un esordio sulla carta abbordabile, invece, quello di Jannik Sinner, ma già dal secondo turno per l’altoatesino ci potrebbero essere sfide dal grande fascino.

Matteo Berrettini è l’ottava testa di serie del torneo e la principale carta che l’Italia si gioca in quel di Melbourne. Il romano si presenta al primo Slam dell’anno con una sola partita all’attivo, tra l’altro pure d’esibizione. Una decisione presa insieme al suo staff per recuperare al meglio dalle grandi fatiche della passata stagione. Il sorteggio lo porterà ad esordire con la wild card australiana Andrew Harris, ma già dal secondo turno potrebbero esserci i primi ostacoli con il probabile incrocio con l’americano Tennys Sandgren.

Al terzo turno con ogni probabilità Berrettini dovrebbe affrontare uno tra il croato Borna Coric e l’americano Sam Querrey. La speranza italiana è quella di avere negli ottavi un derby azzurro proprio tra Matteo e Fabio Fognini. I due sono stati sorteggiati nella stessa zona di tabellone e potrebbero giocarsi un posto nei quarti di finale (eventuale sfida con Federer). Il cammino del ligure, però, è ancora più complicato di quello del connazionale, visto che al primo turno se la dovrà vedere con il gigante americano Reilly Opelka, che ha già battuto Fognini nel primo turno dello scorso US Open.

Sempre nel terzo quadrante del tabellone maschile è presente Jannik Sinner. L’altoatesino, però, potrebbe incrociare i due più illustri compagni di nazionale solo in un ipotetico e straordinario quarto di finale. Il giovane altoatesino deve ancora conoscere il nome del suo prossimo avversario, visto che affronterà un qualificato, ma il grande obiettivo è senza dubbio il secondo turno contro Denis Shapovalov. Una sfida quella con il canadese che promette davvero grandissimo spettacolo.

Loading...

Loading...

Davvero incredibile la sfortuna per gli altri azzurri. Primo turno quasi impossibile vista la forza degli avversari che gli italiani dovranno affrontare. Lorenzo Sonego ha pescato il padrone di casa Nick Kyrgios, Salvatore Caruso giocherà con Stefanos Tsitsipas, mentre Marco Cecchinato se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Altro primo turno molto difficile quello che aspetta Andreas Seppi, che esordirà con il serbo Miomir Kecmanovic. Forse il più fortunato è stato Stefano Travaglia, che affronterà il cileno Christian Garin, per centrare un possibile secondo turno con Milos Raonic.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse