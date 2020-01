Atletica, Filippo Tortu parteciperà agli Assoluti indoor 2020 di Ancona il 23 febbraio

La FIDAL ha comunicato che Filippo Tortu sarà al via degli Assoluti indoor di atletica ad Ancona, in programma domenica 23 febbraio. Il velocista sarà in gara sui 60 metri piani, distanza sulla quale fece segnare proprio ad Ancona il personale lo scorso anno con il crono di 6″58.

Lo sprinter, tesserato per le Fiamme Gialle, ha dichiarato al sito federale: “Cercherò di essere protagonista e di onorare al meglio gli Assoluti. Quest’anno non erano in programma gare al coperto, ma quattro mesi dopo i Mondiali di Doha cominciavo a sentire la mancanza dello sparo dello starter, per cui volevo fare almeno una gara e i campionati italiani mi sembrano perfetti“.

Prosegue l’azzurro, di ritorno dal ritiro con la Nazionale a Tenerife, in Spagna: “È andata molto bene, il clima era ideale, l’atmosfera molto bella con tanti compagni di Nazionale. Ad Ancona cercherò di migliorare il mio personale, ma anche di verificare le sensazioni in gara”.

Foto: FIDAL Colombo