Tennis, WTA Bogotà 2019: Jasmine Paolini sconfigge Sara Errani ed accede al tabellone principale

È Jasmine Paolini (n.181 del mondo) a trionfare nel derby tutto italiano contro Sara Errani (n.209 del ranking) nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Bogotà (Colombia). Sul rosso sudamericano la 23enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 in 1 ora e 34 minuti di partita. Un match caratterizzato da alti e bassi, anche per via della forte incidenza delle condizioni ambientali (altura), che alla fine ha premiato la più giovane delle due italiane entrata nel tabellone principale.

Nel primo set Paolini conduce le danze. Jasmine, forte di una maggior continuità al servizio, distribuisce meglio i colpi e per Sarita è presto notte fonda. Sotto 5-1, la romagnola ha uno scatto d’orgoglio nel settimo game ma il parziale controbreak non cambia la storia della prima frazione, favorevole alla n.181 del mondo con lo score di 6-2, sciorinando un tennis più che degno.

Nel secondo set si ribalta completamente la situazione ed è Errani a prendere il comando delle operazioni. Riducendo il numero di errori non forzati, Sara mette in difficoltà la connazionale nello scambio prolungato, disegnando il campo con traiettorie ben congegnate che le valgono il doppio break del settimo e nono game, dopo che le due giocatrici avevano collezionato un break per parte. Sul punteggio di 6-3 la romagnola archivia la pratica.

Nel terzo set succede veramente di tutto, con le due italiane ad avere grandissime difficoltà nel fondamentale della battuta. In questo continuo alternarsi di break e controbreak, Jasmine riesce a spuntarla sul 6-3, al cospetto di un’avversaria fin troppa fallosa e come al solito in difficoltà con il fondamentale della battuta sulla seconda.

Foto: mai groves / shutterstock.com