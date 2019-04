Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2019: si riparte da Meiringen, lotta aperta nel boulder

Dopo il lungo inverno ritorna la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, la prima tappa andrà in scena a Meiringen (Svizzera) nel weekend del 5-6 aprile quando si disputeranno le gare di boulder (la disciplina più tecnica). Questo sport sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la formula della combinata e proprio la massima competizione itinerante metterà in palio un posto per sesso dunque gli atleti cercheranno subito di ben figurare in terra elvetica.

I grandi favoriti della vigilia sono sempre i soliti anche se al maschile mancheranno il giapponese Kai Harada e il sudcoreano Jongwon Chon cioè primo e secondo agli ultimi Mondiali. Ci sarà lo sloveno Gregor Vezonik, bronzo iridato che se la giocherà con il connazionale Jernej Kruder (vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo l’anno scorso) e col nipponico Tomoa Narasaki e col fenomeno Adam Ondra. Tra le donne, invece, la giapponese Miho Nonaka si presenta da Campionessa del Mondo e sfida la connazionale Akiyo Noguchi, la fuoriclasse slovena Janja Garnbret detentrice della Coppa del Mondo ma anche l’altra slovena Katja Kadick e la francese Fanny Gimbert.

L’Italia non sembra avere grandi velleità in questa specialità. Stefano Ghisolfi è specialista nel lead come Laura Rogora, Ludovico Fossali è una mina vagante nello speed, Marcello Bombardi è un ottimo prospetto: vedremo come sapranno comportarsi nel boulder, obiettivo strappare punti in ottica combinata.

Foto: Federazione Italiana Arrampicata