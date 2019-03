Volley femminile, serie A1. Anticipo 22ma giornata: Busto Arsizio domina il derby con Brescia (3-0) e si regala una notte al quarto posto!

Tutto facile per la Unet E Work Busto Arsizio che vince 3-0 il derby lombardo tra le mura amiche contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia e batte un colpo nella corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Mencarelli, con questi tre punti, sale al quarto posto provvisorio in classifica scavalcando contemporaneamente Casalmaggiore e Monza che si affronteranno domani in uno scontro diretto molto importante per questa battaglia a tre che vale la possibilità di giocarsi la eventuale bella dei quarti di finale dei play-off tra le mura amiche.

Nel primo set parte subito forte la squadra di casa che, sospinta da una implacabile Herbots, scava un solco importante fra sè e le ospiti (16-11) e non ha problemi ad avere la meglio con il punteggio di 25-18. Nella seconda frazione di gioco c’è più equilibrio. Le due squadre procedono a braccetto fino al 14-13 per la Unet E Work che nel finale, grazie a muro e difesa, vanno in fuga e si impongono con il punteggio di 25-20.

Nel terzo set sembra tutto facile per la squadra di casa che vola sull’8-2 ma poi si concede qualche piccola distrazione e permette a Brescia, con Rivero sugli scudi, di avvicinarsi fino al 15-13. E’ solo un fuoco di paglia perché le bustocche ripartono di slancio ancora con muro e difesa e qualche bella rigiocata chiusa da Grobelna, vanno sul 21-15 e chiudono a loro favore anche il terzo set con il punteggio di 25-18. Per Brescia un duro colpo nella rincorsa ai play-off (che restano, per ora, 3 punti più su ma potrebbero ulteriormente allontanarsi domani) mentre Busto Arsizio se la giocherà fino alla fine della regular season per il quarto posto.

Foto: Live Photosport Mattia Martegani