Volley femminile, serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto

Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su.

La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set vincendo con il punteggio di 25-14. Nel secondo parziale le azzurre provano a reagire e giocano alla pari con le rivali fino al 12-11. Firenze accelera con Lippmann e Alberti e riesce a distanziare le rivali nel finale vincendo 25-21.

Nel terzo set l’equilibrio dura poco. Il Club Italia commette qualche errore di troppo e Il Bisonte ha vita facile contro un avversario molto fragile che vede di fronte a sé una montagna troppo alta da scalare. Le fiorentine vincono 25-17 e portano a 5 le lunghezze di vantaggio su Cuneo ottavo in classifica. Per il Crai Club Italia solita partita gagliarda di Nwakalor in attacco (10 punti) e buon match della centrale azzurra Fahr (8 punti). Top scorer dell’incontro la fiorentina Lippmann.

Foto: Valerio Origo