VIDEO Manchester City-Schalke 04 7-0, Highlights, gol e sintesi Champions League. Sfida sul velluto per gli inglesi

Devastante il Manchester City, che nel ritorno degli ottavi di Champions League annichilisce per 7-0 lo Schalke 04 dopo aver vinto in trasferta 2-3 in Germania.

GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY-SCHALKE 04 7-0

IL VANTAGGIO DI AGUERO

LA DOPPIETTA DI AGUERO

IL TRIS DI SANE’

IL POKER DI STERLING

LA CINQUINA DI SILVA

IL 6-0 FIRMATO DA SODEN

IL 7-0 DI JESUS

Foto: kivnl / Shutterstock.com