Venezia-Nizhny Novgorod oggi (12 marzo), orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ritorna la Basketball Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Questa sera scende in campo l’Umana Reyer Venezia, che cercherà l’impresa davanti ai suoi tifosi per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Un compito difficilissimo per formazione di Walter De Raffaele, dovrà rimontare 23 punti di svantaggio ai russi del Nizhny Novgorod dopo il pesantissimo 95-72 subito all’andata e dunque servirà davvero la partita perfetta ai veneti.

Umana Reyer Venezia-Nizhny Novgorod si giocherà stasera alle ore 20:30. La gara sarà trasmessa in TV da Rai Sport HD, ma sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player

IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDI’ 11 MARZO

Ore 20:30 Umana Reyer Venezia-Nizhny Novgorod

diretta televisiva su Rai Sport HD

diretta streaming su Eurosport Player

Credit: Ciamillo