Tuffi, World Series Sagamihara 2019: la Cina domina nell’ultima giornata di gare. Punteggi stellari nella piattaforma maschile

Ultima giornata di gare nella seconda tappa delle World Series di tuffi. Nell’impianto di Sagamihara (Giappone) sono andate in scena le finali dal trampolino 3 metri (femminile), dalla piattaforma (maschile) e del sincro misto dai 3 metri.

Nella prima specialità la Cina l’ha fatta da padrona con punteggi considerevoli. La campionessa olimpica di Rio 2016 Shi Tingmao si è imposta con lo score di 382.05, prevalendo nei confronti della connazionale Wang Han (378.90) e della canadese Jennifer Abel (353.40), grande rivale in passato della nostra Tania Cagnotto. Parziale eccellenti per la vincitrice, a sfiorare gli 80 punti ogni tuffo e spiccando nell’esecuzione del triplo e mezzo avanti carpiato (79.05) e del doppio salto mortale e mezzo indietro (78.00).

Dai 10 metri (gara maschile), autentici fuochi d’artificio. Yang Jian ha estasiato tutti in vasca: 586.20 il punteggio del cinese con medie fantascientifiche. Semplicemente impressionanti le ultime due rotazioni con il triplo e mezzo indietro (102.60) e il quadruplo e mezzo avanti (112.75) nei quali si sono visti i 9.5 e i 10. In una gara dai grandi contenuti tecnici non sono stati da meno il britannico Tom Daley e il russo Aleksandr Bondar. Il due volte oro iridato (Roma 2009 e Budapest 2017 dai 10 metri) ha messo in mostra anch’egli tuffi di altissima levatura, andando oltre i 100 punti nel quadruplo e mezzo avanti (105.45) e nel triplo e mezzo indietro (108.00). Eccellente anche Bondar con 545.90, mentre il campione a Cinque Cerchi di Rio Chen Aisen (540.75) si è dovuto accontentare del quarto posto.

Hanno completato la festa cinese Chang Yani/Yang Hao che nel sincro misto (3 metri) hanno centrato il bersaglio grosso (330.63) davanti alla coppia canadese formata Francois Imbeau-Dulac e dalla citata Abel (327.93) ed al duo britannico Daley/Reid (312.24).

Foto: cristiano barni shutterstock