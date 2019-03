Tuffi, World Series 2019: poker cinese nella prima giornata a Sagamihara

Si sono aperte ufficialmente le World Series 2019. La prima delle cinque tappe in programma si disputa in Giappone nella città di Sagamihara. Oggi si sono svolte già quattro finali, tutte dedicate alle prove del sincro dai 3 metri e della piattaforma. Come da pronostico è stato un dominio cinese con ben quattro medaglia d’oro.

Nella prova femminile dal trampolino la coppia formata da Shi Tingmao e Han Wang si è imposta con il punteggio totale di 330 punti grazie soprattutto ad un doppio e mezzo rovesciato da 78.30. Grandissima battaglia per il secondo posto tra Canada ed Australia ed alla fine a spuntarla sono state le nordamericane: Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu hanno chiuso con 302.97 contro i 301.83 di Anabelle Smith e Maddison Keeney. Decisivi i cinque punti in più per le canadesi (69 contro 64) con il doppio e mezzo ritornato carpiato.

Netta affermazione cinese nella gara maschile dai tre metri, dove la coppia formata da Cao Yuan e Xie Siyi ha vinto con il punteggio di 446.82. Una gara davvero ottima quella del duo della Cina, che non è mai scesa sotto gli 80 punti nei tuffi liberi, con il massimo di 89.64 nel triplo e mezzo indietro. La medaglia d’argento è andata ai messicani Ocampo/Pacheco (427.86), che hanno preceduto la coppia britannica Laugher/Goodfellow (420.51).

Il tris cinese è arrivato con un’altra prestazione dominante, questa volta dal sincro femminile dalla piattaforma. Medaglia d’oro a Zhang Jiaqi e Lu Wei, che hanno demolito la concorrenza, chiudendo con il punteggio complessivo di 340.44. In seconda posizione hanno chiuso le nordcoreane Kim A Rim e Kim Mi Rae (319.50), che hanno preceduto le canadesi Caeli Mckay e Meaghan Benfeito (311.70).

La Cina ha poi servito il poker nel sincro maschile dalla piattaforma. Cao Yuan e Chen Aisen hanno vinto agevolmente, chiudendo con 465.24 punti. Impressionante il 92.88 ottenuto con doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti. Medaglia d’argento per i due russi Viktor Minibaev ed Aleksandr Bondar (420.45), mentre il bronzo è andato agli australiani Domonic Bedggood e Declan Stacey (403.53).

Questo il riepilogo completo dei risultati della prima giornata

3m SINCRO DONNE

1 SHI Tingmao / WANG Han (CHN) 330.00

2 ABEL Jennifer / CITRINI BEAULIEU Melissa (CAN) 302.97

3 SMITH Anabelle / KEENEY Maddison (AUS) 301.83

3m SINCRO UOMINI

1 CAO Yuan / XIE Siyi (CHN) 446.82

2 OCAMPO MARROQUIN Jahir / PACHECO MARRUFO Rommel (MEX) 427.86

3 LAUGHER Jack / GOODFELLOW Daniel (GBR) 420.51

PIATTAFORMA SINCRO DONNE

1 ZHANG Jiaqi / LU Wei (CHN) 340.44

2 KIM A Rim / KIM Mi Rae (PRK) 319.50

3 MCKAY Caeli / BENFEITO Meaghan (CAN) 311.70

PIATTAFORMA SINCRO UOMINI

1 CAO Yuan / CHEN Aisen (CHN) 465.24

2 MINIBAEV Viktor / BONDAR Aleksandr (RUS) 420.45

3 BEDGGOOD Domonic / STACEY Declan (AUS) 403.53

foto: Shahjehan/Shutterstock