Tuffi, World Series 2019: dominio assoluto della Cina nella prima tappa di Sagamihara

La Cina ha recitato il ruolo della dominatrice assoluta nella prima tappa delle World Series a Sagamihara. Dieci gare e altrettante vittorie per la squadra cinese, che ha confermato le aspettative della vigilia. Una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica.

La gara sicuramente più bella è stata quella della piattaforma maschile, dove si è avuto un livello veramente altissimo e con tuffi dai punteggi stratosferici. Ha vinto Yang Jian con un clamoroso 586.20. Semplicemente impressionanti le ultime due rotazioni con il triplo e mezzo indietro (102.60) e il quadruplo e mezzo avanti (112.75) nei quali si sono visti i 9.5 e i 10. In una gara dai grandi contenuti tecnici non sono stati da meno il britannico Tom Daley e il russo Aleksandr Bondar. Il due volte oro iridato (Roma 2009 e Budapest 2017 dai 10 metri) ha messo in mostra anch’egli tuffi di altissima levatura, andando oltre i 100 punti nel quadruplo e mezzo avanti (105.45) e nel triplo e mezzo indietro (108.00). Eccellente anche Bondar con 545.90, mentre il campione a Cinque Cerchi di Rio Chen Aisen si è dovuto accontentare del quarto posto con 540.75.

Il Canada ha provato ad impensierire la squadra cinese, ma la nazionale nordamericana non è riuscita a tornare a casa con una vittoria. Sono comunque state tante le ottime prestazioni. Nel sincro femminile dal trampolino la vittoria è andata a Shi Tingmao e Han Wang, che si sono imposte il punteggio totale di 330 punti davanti proprio a Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu (302.97).

Shi Tingmao, Han Wang e Jennifer Abel si sono poi trovate di fronte nella gara individuale, dove la Campionessa Olimpica di Rio ha dato semplicemente spettacolo. Shi Tingmao si è imposta con lo score di 382.05, prevalendo nei confronti della connazionale (378.90) e della canadese (353.40) in una gara dai livelli comunque molto alti. Bella battaglia anche dalla piattaforma individuale femminile dove Zhang Jiaqi ha vinto la medaglia d’oro. Splendido secondo posto per la canadese Meaghan Benfeito (385.10), che ha evitato la doppietta cinese, visto che in terza posizione si era piazzata Ren Qian con 371.40.

Le World Series restano in Asia visto che da venerdì a domenica si gareggia a Pechino. Davanti ai propri tifosi la nazionale cinese punta sicuramente ad un nuovo dominio.

foto: Shahjehan/Shutterstock