Tiro a volo, Qualificazioni Oimpiadi Tokyo 2020: Italia ancora a quota zero nel trap, restano 10 pass a disposizione. Ma c’è l’ancora il ranking

Il quinto posto di Massimo Fabbrizi nel trap maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo fa sfumare la possibilità per l’Italia di staccare una carta olimpica: mentre al femminile le azzurre hanno già conquistato i due pass a disposizione, gli uomini sono ancora a secco, e al momento l’Italia non può schierare neppure coppie nella prova mista.

Sono ancora 10 però i posti disponibili al maschile in competizioni alle quali l’Italia può prendere parte, ovvero le prossime tre tappe di Coppa del Mondo, dove ci saranno due pass in palio per ciascuna gara, i Giochi Europei di Minsk a giugno, con una carta per il vincitore (o a scalare per il primo dei concorrenti non ancora qualificati), gli Europei di Lonato ad inizio settembre, con altri due pass in palio, ed infine il torneo europeo di qualificazione olimpica, che a maggio 2020 metterà in palio l’ultima carta.

Qualora l’Italia non dovesse conquistare la qualificazione a Tokyo 2020 in nessuno degli eventi citati resta la possibilità di portare un atleta grazie al ranking che verrà stilato al 31 maggio 2020, grazie al quale verrà assegnata una carta olimpica al migliore dei tiratori non qualificati, purché appartenente ad una federazione che non ha nessun pass in quello specifico evento. In quel caso però il pass verrebbe assegnato in maniera nominale all’atleta e non alla Federazione d’appartenenza.

Foto: FITAV