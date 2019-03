Tennistavolo, Europei Under 21 Gondomar 2019: nessun italiano accede al tabellone ad eliminazione diretta in singolare

Non giungono buone notizie per l’Italia da Gondomar, in Portogallo, dove sono in corso gli Europei Under 21 di tennistavolo: nessuno degli azzurrini in gara riesce a staccare il pass per il tabellone ad eliminazione diretta in singolare, mentre in quattro su cinque sono ancora in corsa nel doppio. I quattro tornei sono ora allineati agli ottavi e domani si giocheranno due turni.

Jamila Laurenti, Antonino Amato e Daniele Pinto sono usciti nella seconda fase a gironi, che ha scremato il gruppo dei pretendenti al trono europeo di categoria da 32 a 16, dando vita al tabellone ad eliminazione diretta che con i match di domani e di domenica eleggerà il nuovo campione continentale di categoria. Eliminati nella prima fase invece Matteo Mutti e Veronica Mosconi.

In doppio invece si sono qualificati agli ottavi nel tabellone maschile sia Antonino Amato e Daniele Pinto, che Matteo Mutti in coppia con il belga Laurens Devos, mentre in campo femminile ce l’ha fatta Jamila Laurenti in coppia con la slovacca Tatiana Kukulkova, mentre Veronica Mosconi è stata costretta al ritiro per via dell’infortunio della compagna, l’inglese Emily Bolton.

Foto: FITET