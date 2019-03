Serie A basket, il calendario della 21a giornata (9-10-11 marzo). Programma, orari, tv e streaming

Dopo le emozioni d’Europa torna in scena la Serie A, con un turno leggermente allungato dalla presenza del posticipo di lunedì che coinvolge Reggio Emilia e Milano.

Si comincia con Trieste-Pesaro, che infuocherà il sabato sera cestistico, mentre il mezzogiorno domenicale verrà occupato dal match tra Brindisi e Torino, con le due squadre alla ricerca di differenti obiettivi. Il vero big match è però quello delle ore 17, e mette di fronte Avellino e Varese, appaiate a quota 24 punti e in cerca del mantenimento della quarta posizione (o dell’aggancio alla terza, nell’improbabile caso in cui Cremona cada in casa contro Pistoia). Alla stessa ora va in scena una classica del nostro basket, quella tra Cantù e Bologna, con l’Acqua S.Bernardo che proviene da cinque vittorie consecutive. Venezia-Sassari e Brescia-Torino, gli ultimi due match della domenica, sono importanti per diversi motivi: il Banco cerca di tenersi attaccato al treno playoff, mentre assomiglia a uno spareggio in tal senso il match trasmesso dalla Rai.

Di seguito il programma completo delle partite della ventunesima giornata di Serie A 2018-2019, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

SABATO 9 MARZO

Ore 20:30 Alma Trieste-VL Pesaro – Eurosport Player

DOMENICA 10 MARZO

Ore 12:00 Happy Casa Brindisi-Fiat Torino – Eurosport Player

Ore 17:00 Sidigas Avellino-Openjobmetis Varese – Eurosport Player

Ore 17:00 Acqua S.Bernardo Cantù-Segafredo Virtus Bologna – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 18:00 Vanoli Cremona-Oriora Pistoia – Eurosport Player

Ore 19:05 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari – Eurosport Player

Ore 20:45 Germani Basket Brescia-Dolomiti Energia Trentino – RaiSport ed Eurosport Player

LUNEDI’ 11 MARZO

Ore 20:45 Grissin Bon Reggio Emilia-A|X Armani Exchange Milano – Eurosport Player

Credit: Ciamillo