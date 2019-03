Sei Nazioni rugby 2019, il calendario del 4° turno (9-10 marzo): programma, orari e tv

Quarta giornata per il Sei Nazioni di rugby 2019: come di consueto tre match in programma nel week-end tra sabato 9 marzo e domenica 10 marzo. In campo anche l’Italia nell’inferno di Twickenham a lanciare l’assalto all’Inghilterra. Andiamo a scoprire il calendario di questo quarto turno con programma, orari e palinsesto TV.

Quarta giornata Sei Nazioni 2019

Scozia v Galles, 9 marzo, 15.15, Murrayfield

Inghilterra v Italia, 9 marzo, 17.45, Twickenham

Irlanda v Francia, 10 marzo, 16, Aviva Stadium

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY.

