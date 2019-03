Scherma, Coppa del Mondo 2019: fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia sconfitta dalla Francia in semifinale

La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35.

La vittoria è andata ai soliti Stati Uniti che hanno dominato la finale contro i transalpini, imponendosi per 45-34 e tornando subito sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto di Tokyo. Gli azzurri aveva iniziato il loro cammino negli ottavi con un comodo 45-23 contro il Canada, per poi battere nei quarti la Polonia per 45-36.

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma