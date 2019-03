Porto-Roma, Champions League 2019: le probabili formazioni. Nicolò Zaniolo in dubbio, Edin Dzeko terminale offensivo

Dopo la sonora batosta nel derby contro la Lazio, la Roma di Eusebio Di Francesco deve affrontare un nuovo ostacolo, già decisivo, rappresentato dal Porto, nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, dopo il 2-1 dell’andata, per centrare l’obiettivo di entrare nelle migliori otto anche quest’anno.

La sfida si svolgerà mercoledì 6 marzo, alle ore 21, presso l’Estádio do Dragão della città portoghese, con diretta televisiva su Sky Sport, e in streaming su Sky Go.

Per il tecnico abruzzese resta qualche dubbio di formazione, con Robin Olsen che dovrebbe partire come portiere titolare nonostante qualche errore di troppo nelle ultime uscire, mentre in difesa sono confermati Florenzi (favorito su Karsdorp), Manolas, Fazio e Kolarov.

A centrocampo Daniele De Rossi sarà il mediano, con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini come mezzali, con l’unico punto fermo d’attacco che sembra il bosniaco Edin Dzeko. L’indisponibilità di Under sembra indirizzare sulla fascia El Shaarawy, mentre è ancora in dubbio la presenza di Nicolò Zaniolo, il cui posto dovrebbe passare a Diego Perotti.

4-3-3 anche per i Dragoni, con la leggenda Iker Casillas tra i pali, Eder, Felipe, Pepe e Telles in difesa, Otavio, Danilo ed Herrera a dare tanta qualità a centrocampo, mentre i tre attaccanti saranno Brahimi, Soares e Fernando.

Le probabili formazioni:

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Perotti, Dzeko, El Shaarawy

Porto: Casillas; Eder, Felipe, Pepe, Telles; Otavio, Danilo, Herrera; Brahimi, Soares, Fernando.

