Pentathlon, World Cup Il Cairo 2019: l’Egitto si aggiudica il team relay, Italia nona

L’Egitto è profeta in patria e si aggiudica il team relay nella tappa di Il Cairo della World Cup 2019 di pentathlon moderno. Haydy Morsy e Ahmed Elgendy, infatti, chiudono la giornata con 1432 punti, distanziando abbastanza nettamente la Repubblica Ceca di Eliska Pribylova e Ondrej Polivka che si piazza al secondo posto con 1396, quindi l’Ungheria di Kamilla Reti e Illes Szabo chiude il podio con 1383. Quarto posto per l’Ucraina che si ferma a 1361, quinto per la Polonia con 1335, sesto per la Germania con 1301, settimo per gli Stati Uniti con 1260, ottavo per il Kazakistan con 1219, nono per l’Italia con Alessandra Frezza e Matteo Cicinelli con 1124, decimo per la Francia con 1112.

L’Egitto ha messo le cose in chiaro già nel corso della prova di scherma con 32 vittorie e 12 sconfitte per 257 punti (contro i 226 di Francia ed i 225 dell’Ungheria) mentre l’Italia ha chiuso al quinto posto con 210. L’Egitto si è aggiudicato anche il bonus round di scherma contro la Repubblica Ceca. Nella parte di nuoto dominio francese con il tempo di 1:57.24 per 316 punti, quindi gli Stati Uniti con 310 e l’Italia in 2:00.57 per 309. Nella prova di equitazione Haydy Morsy e Ahmed Elgendy dominano con 90.00 e 286 punti, davanti all’Ucraina con 276 e Repubblica Ceca con 272. Italia invece eliminata con zero punti all’attivo. La laser run conclusiva non cambia la situazione con l’Egitto che conquista i 588 punti che permettono loro di blindare il successo finale. Miglior tempo in 11:33.00 per il Giappone che rimane in 11esima posizione, mentre l’Italia è seconda in 11:35.00 per 605 punti, ma il danno fatto nell’equitazione non permette alcuna rimonta.

Foto: Frezza De Luca FIPM pentathlon