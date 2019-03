Pattinaggio artistico, Mondiali 2019: l’esordio assoluto di Marina Piredda, la giovane azzurra pronta a spiccare il volo

Dopo l’esordio ai Campionati Europei di Lara Naki Gutmann e Lucrezia Gennaro, ai prossimi Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, in programma nella Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo, assisteremo a un altro importante battesimo, quello di Marina Piredda.

La pattinatrice classe 2002, tesserata con la Fiemme On Ice e allenata da Joanna Szczypa, arriverà all’appuntamento più importante dell’intera annata sportiva con alle spalle importanti successi e traguardi: dopo aver conquistato in categoria Junior, oltre il titolo Nazionale, anche la seconda posizione all’Halloween Cup di Budapest e la prima alla Riedell Ice Cup di Praga, la giovane atleta originaria di Cavalese ha debuttato nel corso della stagione anche nella massima categoria, confezionando immediatamente tre risultati incoraggianti e di prospettiva, prima trionfando alla Mentor Torun Cup ottenendo 158.67 punti, poi conquistando due importanti terze posizioni, rispettivamente al Dragon Trophy 2019 di Lubiana (159.10) e alla Cup Of Tyrol di Innsbruck (159.33).

Atleta interessante specialmente sotto il profilo tecnico, Marina Piredda, oltre che per una buona capacità realizzativa nei salti, negli ultimi appuntamenti internazionali si è particolarmente distinta per le trottole, chiamate spesso di livello 4 con una buona capacità di esecuzione. Nel programma corto, con cui cercherà di accedere alla Finale, l’azzurra ha pianificato la combinazione triplo flip/doppio toeloop, il triplo flip e il doppio axel. Gli stessi elementi in caso di qualificazione verranno presentati nel libero, con l’aggiunta di altri salti di peso come la combinazione triplo lutz/doppio toeloop, doppio axel/euler/triplo salchow, il triplo lutz, triplo salchow e triplo toeloop.

La gara della categoria individuale femminile è prevista per mercoledì 20 marzo a partire dalle 07:00 italiane. Il libero andrà in scena venerdì 22 marzo a partire dalle 9:30.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SAITAMA

Foto: ISU Figure Skating