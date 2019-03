Parigi-Nizza 2019, Fabio Aru ci sarà! “Ho bisogno di mettere chilometri nelle gambe”

Stando a quanto scritto dal sito cyclingnews.com il nostro Fabio Aru, alfiere della UAE Emirates, avrebbe svelato il proprio calendario fino al Giro d’Italia, decidendo all’ultimo istante di saltare la Tirreno-Adriatico e di optare per la Parigi-Nizza, passando poi per un ritiro in altura in Colorado.

La corsa a tappe transalpina di una settimana precederà, nei piani del sardo il Catalunya, da affrontare più avanti nel mese di marzo: “Voglio mettere più chilometri di gara nelle mie gambe, dopo il Catalunya andrò in quota per un lungo periodo e sarà un lungo periodo senza gare, ora è bello aggiungere un’altra gara, ecco perché ho scelto di andare alla Parigi-Nizza“.

Il team degli Emirati deve ancora annunciare la formazione che sarà al via in Francia, ma è certo che ci siano Sergio Henao, già vincitore della breve corsa a tappe ed il norvegese Alexander Kristoff. Con la sua partecipazione il sardo vuole preparare al meglio la strada verso il Giro d’Italia, tanto che qualora Henao dovesse trovarsi in buona posizione in classifica, Aru lavorerebbe per lui.

Il sardo infatti ha dichiarato: “Prenderò le cose giorno per giorno alla Parigi-Nizza e vedrò come staranno le mie gambe. Voglio vedere come rispondo alle corse lì, ma ci vado perché mi dà più ripresa rispetto alla Tirreno-Adriatico. C’è una settimana tra la Parigi-Nizza e il Catalogna, mentre con la Tirreno avrei solo cinque giorni di riposo, e sono troppo pochi“.

Foto: Valerio Origo