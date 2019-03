Pallanuoto femminile, Eurolega 2019: Sabadell-Catania 11-11. Etnee eliminate, giocheranno il Trofeo LEN

Non riesce al Catania l’impresa di ribaltare il 9-12 dell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile contro il Sabadell: in Spagna finisce 11-11 e le etnee non raggiungono la Final Four della manifestazione, retrocedendo nella Final Four del Trofeo LEN.

TABELLINO

SABADELL-EKIPE ORIZZONTE 11-11 (3-3, 2-1, 4-2, 2-5) [and. 12-9]

Sabadell: Ester, M. Ortiz 1, A. Espar, B. Ortiz 3, G. Farre, Steffens 1, Cordobes, M. Garcia, Forca 3, K. Neushul 2 (1 rig.), Domenech 1, Leiton, A. Farre. All. Palma

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 6 (1 rig.), Bianconi, R. Aiello 2, Spampinato, Palmieri 1, Marletta 1, Van der Sloot 1, Koolhaas, Riccioli, Santapaola, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Debreceni (Hun) e Boudramis (Gre)

Note: sup. num. Sabadell 4/11, Orizzonte 5/13

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS