Nuoto sincronizzato, World Series Parigi 2019: Linda Cerruti e Costanza Ferro iniziano con un quarto posto, Giappone e Ucraina in evidenza

Dopo una lunga pausa il nuoto sincronizzato internazionale è tornato ad esibirsi nelle piscine più rinomate del Pianeta. A Parigi (Francia) hanno preso il via le World Series della danza in vasca e in una tappa dove le tante assenze l’hanno fatta da padrone, visto il forfait della squadra russa, qualche spunto lo si è avuto.

Partiamo dalla coppia italiana formata da Linda Cerruti e da Costanza Ferro. Le “sorelle” liguri del sincronizzato tricolore hanno esordito con un quarto posto nel programma libero del duo. 89.4667 lo score per le nostre due portacolori che hanno pagato dazio nell’impressione artistica rispetto alle rivali di sempre della Spagna. Pochi decimi di punto che hanno sorriso alle iberiche, giunte terze (89.7667). Tuttavia, contava rompere il ghiaccio e le azzurre l’hanno fatto, consapevoli di poter fare di più, come i risultati del recente passato confermano. Basti pensare all’accoppiata di bronzo (libero e tecnico) agli Europei a Glasgow nel 2018. Un primo atto di assaggio, quindi, per le Linda e Costanza che, nella continuazione dell’annata, vorranno crescere di condizione e convinzione per arrivare ai Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, nel migliore dei modi. Il progetto di Patrizia Giallombardo è sempre quello di avvicinarsi il più possibile alla selezione ucraina, punto di riferimento europeo di questa specialità.

Ucraina e Giappone che si sono messe in particolare evidenza nella tre giorni di gare. Il Paese del Sol Levante con Yukiko Inui ha fatto vedere un ottimo livello nelle due routine del solo, dando seguito a quanto fatto dall’atleta nel duo e nella prova a squadre alle Olimpiadi di Rio 2016 (bronzo). Per quanto concerne la compagine ucraina, sono state le giovani ad essere brillanti. Una squadra che con Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk (duo tecnico) e con le sorelle Maryna e Vladyslava Aleksiiva ha tutto per prolungare la tradizione, visto anche il loro coinvolgimento nella prova a squadre della rassegna continentale 2018. Compagine quindi a lavoro anche per rinnovarsi e dare la possibilità alle nuove leve di mettersi in mostra. Ci si prepara per un biennio molto importante che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pertanto nulla potrà essere lasciato al caso. Il prossimo appuntamento delle WS sarà in Grecia (5-7 aprile), ad Alessandropoli, e ne sapremo sicuramente di più.

Foto: shutterstock.com