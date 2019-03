Nuoto sincronizzato, World Series Parigi 2019: Giappone e Ucraina in evidenza nella prima giornata

A Parigi ha preso il via la prima tappa delle World Series 2019 del nuoto sincronizzato e nell’esordio stagionale i colori azzurri non erano al via, contrariamente alle attese. E dunque le luci della ribalta sono state per altre selezioni che si sono esibite con maestria nella vasca francese.

Nella prima finale odierna, quella della routine tecnica del solo, la giapponese Yukiko Inui ha prevalso con lo score di 90.5294, facendo la differenza nei confronti della spagnola Ona Carbonell (90.4893) con gli elementi. Un duello appassionante che ha animato la piscina transalpina a suon di virtuosismi in acqua. In terza posizione la bielorussa Vasilina Khandoshka (82.5783). Nel duo tecnico, la coppia ucraina formata da Anastasiya Savchuk e da Marta Fiedina (90.7207) ha preceduto di pochi centesimi il duo nipponico composto dalla citata Inui e da Megumu Yoshida (90.6474). In questo caso è stata l’esecuzione a premiare le due ragazze dell’Est. In terza posizione la coppa di casa costituita da Charlotte e da Laura Tremble (84.6237).

Ancora Giappone ed Ucraina a diversi la torta nelle restanti finali: nel duo misto Yumi Adachi/Atsushi Abe (85.8529) hanno preceduto gli spagnoli Emma Garcia/Pau Ribes (84.4202) e i brasiliani Giovana Stephan/Renan Souza (76.8835); nella routine del tecnico a squadre la selezione ucraina ha messo tutte d’accordo con 90.7889 davanti alla Francia (84.7119) e ad Israele (81.2155).