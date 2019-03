NBA 2019, i risultati della notte (3 marzo): Gallinari vince il derby, vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver

Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per i Lakers, il cui nuovo progetto è partito subito nel peggiore dei modi.

Ad evitare il terzo ko consecutivo non è bastata la tripla doppia di Rajon Rondo (24 punti, 12 assist e 10 rimbalzi) e neanche i 27 punti di LeBron James. Dalla parte dei Clippers il migliore è stato proprio Gallinari con 23 punti e 6 rimbalzi in 28 minuti di gioco. Importanti anche i 21 punti, uscendo dalla panchina, del solito Lou Williams.

Fa festa anche Marco Belinelli, visto che i suoi San Antonio Spurs hanno superato 104-103 i Denver Nuggets, che aprono ufficialmente la loro crisi dopo il terzo ko consecutivo. Un match che gli Spurs sembravano avere in controllo dopo un primo quarto da 36-17. La squadra di Popovich era entrata nell’ultimo periodo sul +16, rischiando poi la rimonta dei Nuggets (parziale di 34-19), che si è fermata sull’errore sulla sirena di Gary Harris. Belinelli chiude con 8 punti in 25 minuti ed i migliori sono DeMar DeRozan (24 punti) e LaMarcus Aldridge (22 punti). A Denver non basta la doppia doppia di Nikola Jokic (22 punti e 10 rimbalzi).

Seconda sconfitta consecutiva e molto a sorpresa dei Milwaukee Bucks, che cadono sul campo dei Phoenix Suns, che sono sempre ultimi ad Ovest ma al loro secondo successo di fila. 114-105 il punteggio finale grazie ad un ultimo quarto scintillante dei padroni di casa (38-23 in loro favore). Super prestazione di Kelly Oubre Jr., che mette a referto 27 punti e 13 rimbalzi. Ottimo il contributo anche di Devin Booker (22 punti) e Deandre Ayton (19 punti e 12 rimbalzi). A Milwaukee non bastano i 21 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Buon momento per i New Orleans Pelicans, che ottengono il terzo successo consecutivo e superano 115-112 gli Utah Jazz grazie a Jrue Holiday e Julius Randle, entrambi da 30 punti. Restando sempre nella Western Conference, i Sacramento Kings tengono vive le loro speranze playoff, superando 115-108 i New York Knicks con 28 punti di Buddy Hield.

Tornano alla vittoria i Brooklyn Nets, che, dopo tre sconfitte di fila, superano nettamente i Dallas Mavericks per 127-88 grazie soprattutto ai 22 punti di DeMarre Carroll. Il solito immenso Dwyane Wade (23 punti) è il grande protagonista del successo dei Miami Heat sugli Atlanta Hawks per 114-113.

Questo il riepilogo dei risultati

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 127-88

Miami Heat – Atlanta Hawks 114-113

San Antonio Spurs – Denver Nuggets 104-103

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 114-105

Utah Jazz – New Orleans Pelicans 112-115

Sacramento Kings – New York Knicks 115-108

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 105-113

Foto: Matteo Marchi