NBA 2019, i risultati della notte (10 marzo): Boston supera i Lakers, Milwaukee fa 50

Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo.

Per Boston è la terza vittoria consecutiva e la squadra di Brad Stevens ha messo sempre più nel mirino Philadelphia ed Indiana, che si affrontano stasera. Los Angeles dall’altra parte ha già detto addio ai playoff ed ha subito la quinta sconfitta consecutiva. Ai Lakers non è servita nemmeno la tripla doppia di LeBron James (30 punti, 12 assist e 10 rimbalzi), mentre dall’altra parte il migliore è stato Kyrie Irving con 30 punti.

Grazie ad un secondo tempo da 76 punti, i Milwaukee Bucks superano 131-114 gli Charlotte Hornets. Si tratta della vittoria numero 50 per i Bucks ed è la prima squadra a raggiungere questo traguardo in stagione. Giannis Antetokounmpo chiude con la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi, mentre a Charlotte non bastano i 25 punti di Kemba Walker.

Ci vogliono un tempo supplementare e una prestazione mostruosa di Karl-Anthony Towns (40 punti e 16 rimbalzi) ai Minnesota Timberwolves per vincere contro i Washington Wizards per 135-130. Ottima la prova di Derrick Rose, autore di 29 punti e prezioso nell’overtime, mentre agli ospiti non è bastato un Bradley Beal da quasi tripla doppia, che aveva anche mandato la sfida al supplementare con una tripla stupenda sulla sirena.

Per un finale punto a punto si può andare al match tra Atlanta e Brooklyn, con i Nets che alla fine si impongono 114-112 con 23 punti di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi di Jarrett Allen. I Portland Trail Blazers vincono contro Phoenix 127-120 (26 punti per CJ McCollum), ma è stata una partita che ha sempre visto i padroni di casa avanti, avendo chiuso all’intervallo sopra di 20 punti. Gli ospiti hanno tentato poi una rimonta disperata nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale a loro favore di 43-25.

I Sacramento Kings tengono ancora viva la loro speranza di agguantare i playoff, infliggendo la quinta sconfitta consecutiva ai New York Knicks. 102-94 il punteggio finale con Sacramento trascinata dai 30 punti di De’Aron Fox e i 19 di Buddy Hield.

Questo il riepilogo dei risultati

New York Knicks – Sacramento Kings 94-102

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 112-114

Minnesota Timberwolves – Washington Wizards 135-130 d.t.s

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 107-120

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 131-114

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 127-120

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi