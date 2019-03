Motomondiale, Day-1 Test Losail 2019: Brad Binder è il più veloce nella Moto2, Tony Arbolino in Moto3

Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Tony Arbolino (Honda Snipers) hanno fatto segnare i migliori tempi della prima giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) rispettivamente per quanto riguarda Moto2 e Moto3.

Nella classe mediana, infatti, il sudafricano ha chiuso le tre sessioni con il miglior tempo di 1:59.776, unico ad abbattere il muro dei 2 minuti proprio nell’ultimo turno. Alle sue spalle il britannico Sam Lowes (Kalex Federal) a 402 millesimi, quindi una serie di spagnoli, ben cinque nelle successive sei posizioni. Si incomincia con Iker Lecuona (KTM American) a 425 millesimi, quindi il suo connazionale Jorge Navarro Speed Up) a 493. Quinta posizione per Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 653, quindi in sesta posizione lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Dynavolt) a 668. Settimo l’ennesimo iberico, Xavi Vierge (Kalex EG 0,0 VDS) a 815 millesimi, ottavo il suo connazionale Augusto Fernandez (Kalex FlexBox) a 862, mentre è nono Luca Marini (Sky Racing VR46) a 871 davanti al tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) con lo stesso distacco.

Gli altri italiani: 12esimo Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a 887 millesimi, 15esimo Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 1.288, 18esimo Simone Corsi (Kalex Tasca) a 1.588, 19esimo Enea Bastianini (Kalex Italtrans) a 1.625, quindi 20esimo Lorenzo Baldassarri (Kalex FlexBox) a 1.682. Infine 24esima posizione per Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 2.338, 25esimo Stefano Manzi (MV Agusta) a 2.344 e 26esimo Marco Bezzecchi (KTM Red Bull Tech3) a 2.419.

In Moto3, come detto, Tony Arbolino ha fatto segnare il miglior crono della giornata con il tempo di 2:07.753 in una tripletta azzurra. Secondo, infatti, il suo compagno di squadra Romano Fenati a un decimo, mentre è terzo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) a 530. Alle sue spalle il compagno di team Marcos Ramirez. Lo spagnolo si è fermato a 560 millesimi, quindi il giapponese Kaito Toba (Honda Asia) a 855, sesto il nostro Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 881, settimo il nipponico Ai Ogura (Honda Asia) a 1.031, ottavo lo spagnolo Alonso Lopez (Honda EG 0,0) a 1.091, nono il giapponese Kazuki Masaki (KTM BOE) a 1.093 e decimo l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Kommerling) a 1.173.

Gli altri italiani: 19esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 1.975, 22esimo Andrea Migno (KTM Bester) 2.167, 24esimo Celestino Vietti (Sky Racing VR46) a 2.770 e Riccardo Rossi 27esimo (Honda Kommerling) a 4.206.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI