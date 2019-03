MotoGP, Mondiale 2019: come seguire la stagione in tv e streaming. La programmazione su Sky e TV8

Il Gran Premio del Qatar di Losail di questo fine settimana darà il via ufficialmente al Mondiale MotoGP 2019. Primo di diciannove appuntamenti che ci porteranno fino a metà novembre con il Gran Premio di Valencia, per una stagione quanto mai elettrizzante. Marc Marquez sarà di nuovo campione? Andrea Dovizioso sarà in grado di portare il titolo in Italia con la Ducati? Le Yamaha risorgeranno e permetteranno a Maverick Vinales e Valentino Rossi di lottare per il titolo? Tutte domande che saranno svelate nel corso dei questo campionato. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo, tutte le date dei 19 Gran Premi ed in che modo seguirle in tv.

Anche quest’anno sarà Sky Sport a detenere i diritti esclusivi del Motomondiale, con Sky Sport MotoGP (canale 208) come canale di riferimento, mentre su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) andranno in onda sei dirette in chiaro, nelle altre occasioni non mancheranno le differite.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALE MOTOGP 2019

DATE GRAN PREMIO CIRCUITO IN TV 8-10 marzo GP Qatar Losail SkySport 29-31 marzo GP Argentina Termas de RioHondo SkySport 12-14 aprile GP USA Austin – COTA SkySport 3-5 maggio GP Spagna Jerez de la Frontera SkySport 17-19 maggio GP Francia Le Mans SkySport 31 maggio – 2 giugno GP Italia Mugello SkySport e TV8 14-16 giugno GP Catalogna Barcellona SkySport e TV8 28-30 giugno GP Olanda Assen SkySport e TV8 5-7 luglio GP Germania Sachsenring SkySport 2-4 luglio GP Rep. Ceca Brno SkySport 9-11 agosto GP Austria RedBull RingZeltweg SkySport 23-25 agosto GP Gran Bretagna Silverstone SkySport 13-15 settembre GP San Marino Misano Adriatico SkySport e TV8 20-22 settembre GP Aragon Aragon SkySport e TV8 4-6 ottobre GP Thailandia Buriram SkySport 18-20 ottobre GP Giappone Motegi SkySport 25-27 ottobre GP Australia Phillip Island SkySport 1-3 novembre GP Malesia Sepang SkySport 15-17 novembre GP Valencia Valencia SkySport e TV8

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Andrea Dovizioso Hafiz Johari / Shutterstock.com