Manchester City-Schalke 04, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Dopo le grandi rimonte della scorsa settimana torna la Champions League di calcio 2019, con le sfide di ritorno degli ottavi di finale, in cui il Manchester City di Pep Guardiola andrà a caccia del passaggio del turno, affrontando tra le mura amiche i tedeschi dello Schalke 04, dopo il 3-2 ottenuto in Germania.

La sfida si svolgerà quest’oggi (martedì 12 marzo 2019), presso l’Etihad Stadium di Manchester alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, in modo particolare su Sky Sport (canale 384 del digitale terrestre, 253 del satellite), ma sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati su Sky Go.

Il programma della partita:

Martedì 12 marzo 2019

Ore 21 Manchester City-Schalke 04

Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte; David Silva, Gundogan, Bernardo Silva; Sane, Aguero, Sterling.

SCHALKE 04 (3-4-3): Fahrmann; Bruma, Stambouli, Nastasic; Caligiuri, McKennie, Bentaleb, Oczipka; Embolo, Burgstaller, Skrzybski.

