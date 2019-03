Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni e gli squalificati. Out Alex Sandro, ipotesi difesa a tre per Allegri

Domani alle ore 21.00 si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League e ai bianconeri servirà un’autentica impresa per ottenere la qualificazione. All’andata i colchoneros si sono infatti imposti 2-0 e ora la Juventus dovrà fare una partita perfetta per riuscire a ribaltare il risultato e far gioire i propri tifosi. Andiamo quindi a scoprire le possibili scelte dei due allenatori con le probabili formazioni di questa sfida.

Partiamo dalla Juventus con Massimiliano Allegri che in difesa dovrà fare a meno dello squalificato Alex Sandro e molto probabilmente anche di Barzagli e De Sciglio, entrambi fermati da un infortunio negli scorsi giorni. L’ipotesi è quindi quella di schierare una difesa a tre davanti a Szczesny, con Caceres, Bonucci e Chiellini. Tanti dubbi anche a centrocampo, dove l’unica certezza sarà l’assenza di Khedira, infortunato. Sulla fascia destra ci dovrebbe essere Cancelo, mentre a sinistra Bernardeschi parte favorito su Spinazzola. In mediana dovrebbero essrci Matuidi, Emre Can e Pjanic. In attacco dovremmo vedere la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Mandzukic, con Dybala che dovrebbe quindi partire dalla panchina.

Diverse assenze importanti anche nell’Atletico Madrid con Diego Simeone che non potrà contare sugli squalificati Diego Costa e Thomas e rischia di perdere anche Filipe Luis e Godin per infortunio. Davanti ad Oblak la difesa a quattro dovrebbe essere quindi formata da Juanfran, Gimenez, Savic e Arias. A centrocampo Lemar prenderà il posto di Thomas per affiancare Rodrigo, mentre sugli esterni spazio a Koke e Saul. In attacco vedremo la coppia formata da Griezmann e Morata.

Probabili formazioni Juventus-Atletico Madrid

Juventus (3-5-3): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Savic, Arias; Saul, Rodrigo, Lemar, Koke; Griezmann, Morata.

