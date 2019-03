Juventus-Atletico Madrid, chi è l’arbitro della partita. I precedenti con i bianconeri

Questa sera la Juventus affronterà l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 subito all’andata in trasferta, quindi devono vincere con tre gol di scarto. Impresa che si preannuncia ardua, ma, come visto anche in altri match, non impossibile.

Arbitro della contesa sarà l’olandese Björn Kuipers, fischietto classe 1973 che in carriera ha diretto 118 match considerando tutte le competizioni UEFA, dei quali 51 di Champions League e che per sei volte ha già fischiato la Juventus, quattro in Champions e due in Europa League.

Di seguito tutti i match in questione:

18/03/2010 Fulham FC – Juventus 4-1

13/03/2014 Juventus – ACF Fiorentina 1-1

03/11/2015 VfL Borussia Mönchengladbach – Juventus 1-1

02/11/2016 Juventus – Olympique Lyonnais 1-1

19/04/2017 FC Barcelona – Juventus 0-0

09/05/2017 Juventus – AS Monaco FC 2-1

Foto: Alessio Tarpini LPS