Inghilterra-Italia rugby, Sei Nazioni 2019 oggi (9 marzo): orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi sabato 9 marzo si gioca Inghilterra-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. La nostra Nazionale cerca la clamorosa impresa a Twickenham, uno dei templi della palla ovale: gli azzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive maturate contro Scozia, Galles, Irlanda e non vincono un incontro in questo torneo da quasi quattro anni ma oggi metteranno in campo tutto l’orgoglio e il cuore per provare a mettere in difficoltà la corazzata avversaria che è ancora in corsa per alzare al cielo il trofeo.

I ragazzi di Conor O’Shea proveranno a vendere cara la pelle, dovranno giocare con l’entusiasmo e ai massimi livelli se vorranno evitare l’imbarcata e provare a uscire con l’onore delle armi. Sergio Parisse e compagni cercheranno di non accontentarsi della classica bella figura, vedremo se sarà arrivata la volta buona per festeggiare.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inghilterra-Italia, match valido per il Sei Nazioni 2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, diretta streaming su DPlay e DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

INGHILTERRA-ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 9 MARZO:

17.45 Inghilterra-Italia

INGHILTERRA-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DMAX e diretta streaming su DPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Luigi Mariani