Hockey prato: il dramma del capitano della Nazionale britannica Alex Danson, persa la capacità di leggere dopo un trauma cranico

Una storia davvero drammatica ha sconvolto il mondo dell’hockey su prato internazionale. Alex Danson, capitano della Nazionale britannica femminile, campionessa olimpica in carica (trionfatrice a Rio de Janeiro nel 2016), ha raccontato sui suoi canali social di aver perso la capacità di leggere dopo un trauma cranico. Addirittura l’atleta 33enne, nativa di Southampton ha confessato di aver smarrito la propria identità.

Queste le sue parole più toccanti: “Sei mesi fa, mentre ero in vacanza, ho battuto la testa. Immediatamente sapevo che qualcosa non andava, ma ho cercato di far finta che tutto andava bene. Sei settimane più tardi sono stata portata in ospedale per una sospetta emorragia perché ho avuto crisi epilettiche”.

Prosegue: “È stata l’esperienza più difficile che io abbia mai sperimentato. Quando ho lasciato l’ospedale, andare in bagno era quasi impossibile e il meglio che potessi fare. Sono stata a letto 24 ore al giorno per settimane e settimane. La mia memoria, la concentrazione e la capacità di leggere o guardare la TV erano pari a zero”.

“Ora posso camminare per circa 30 minuti, posso tenere una conversazione e ricordare come cuocere un uovo, ma ho ancora mal di testa e vertigini per lo più”.

L’obiettivo è aiutare gli altri ad andare avanti “passando attraverso lo stesso calvario”.

It’s been a long 6 months……I’m thankful to say I’m on the road to recovery #mildtraumaticbraininjury pic.twitter.com/mJQWlNnDX8 — Alex Danson MBE (@AlexDanson15) March 4, 2019

Foto:By fourthandfifteen – GB v Argentina 2016 CT, CC BY 2.0, Link